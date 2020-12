Lo stadio San Paolo di Napoli si chiamerà “Diego Armando Maradona” E’ ufficiale

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Secondo quanto riportato dall’ANSA, da oggi lo“San” disiMaradona“: la Giunta del Comune partenopeo ha approvato all’unanimità la delibera proposta dal sindaco, Luigi de Magistris e dall’assessore alla Toponomastica, Alessandra Clemente. La motivazione presente nella proposta è la seguente: “Il più grande calciatore di tutti i tempi che con il suo immenso talento e la sua magia ha onorato per sette anni la maglia del, regalandole i due Scudetti e altre Coppe prestigiose e ricevendo in cambio dalla città amore eterno“. roberto.santangelo@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in ...