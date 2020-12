In Namibia, eletto un consigliere di nome Adolf Hitler (Di venerdì 4 dicembre 2020) Adolf Hitler vive in Namibia ed è il nuovo consigliere distrettuale di Ompunndja, nella Regione dell’Oshana. Proprio così: il neoeletto politico, 54 anni, membro del partito Swapo, ha lo stesso nome del leader nazista. Il nome completo, in realtà, è Adolf Hitler Uunona ma questa omonimia con il noto personaggio storico non poteva passare inosservata. Namibia, Adolf Hitler: «nome scelto da mio padre» Adolf Hitler Uunona (Foto Ansa) Intervistato dal quotidiano tedesco Bild, Adolf Hitler Uunona ha spiegato che è stato suo padre a scegliere questo nome, ma «probabilmente non ha capito ... Leggi su iodonna (Di venerdì 4 dicembre 2020)vive ined è il nuovodistrettuale di Ompunndja, nella Regione dell’Oshana. Proprio così: il neopolitico, 54 anni, membro del partito Swapo, ha lo stessodel leader nazista. Ilcompleto, in realtà, èUunona ma questa omonimia con il noto personaggio storico non poteva passare inosservata.: «scelto da mio padre»Uunona (Foto Ansa) Intervistato dal quotidiano tedesco Bild,Uunona ha spiegato che è stato suo padre a scegliere questo, ma «probabilmente non ha capito ...

