(Teleborsa) – Sempre più digitale: è questo il futuro del private banking delineato dal rapporto 2020 dell'Osservatorio permanente sul private banking condotto da LIUC Business School e Banca Generali, col supporto di Goldman Sachs Asset Management e Vontobel. I risultati dell'Osservatorio sono stati presentati ieri sera da Anna Gervasoni, docente della LIUC e Direttore Generale di AIFI. Nonostante oltre l'87% degli italiani abbia dichiarato di non conoscere cosa sia un robot-advisor (fonte Consob), l'industria italiana del private banking sta rapidamente muovendo verso modelli di consulenza che prevedono un forte peso del digitale. Il motivo è principalmente riconducibile al passaggio generazionale in corso che porta ...

Ultime Notizie dalla rete : futuro del Il futuro del private banking? Sempre più digitale Borsa Italiana Romagnoli: "Milan, l'obiettivo è la Champions. Futuro? Contratto fino al 2022, poi vediamo"

“Duecento partite vogliono dire tante cose, le vedo come un punto di partenza e non di arrivo. Spero di farne altre 200, spero di diventare il più forte e di es ...

Ginevra, la gavetta senza i palchi, le opportunità dei no e del digitale

Con il nuovo ep Metropoli Ginevra racconta l’essenza di essere giovani (e sognatori) in un contesto urbano. E al termine di questo anno così difficile per le performance, ragiona sui nuovi canali con ...

