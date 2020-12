GF VIP 5: entra una nuova concorrente e viene accusata di raccomandazione (Di venerdì 4 dicembre 2020) Carlotta Dell’Isola è stata ingaggiata nel cast del Grande Fratello VIP dopo il prolungamento fino al prossimo febbraio 2021, e ora però trapelano delle pesanti insinuazioni nei riguardi della giovane, giunte da parte di un’altra protagonista di Temptation Island. Si tratta di un volto femminile noto ai telespettatori di Canale 5 per aver partecipato alla settima edizione, precedente all’ultima edizione del docu-reality sui tradimenti, a cui ha invece preso parte la biondissima Carlotta Dell’Isola. Le insinuazioni in questione coinvolgono anche la regina di ascolti di Canale 5, Maria De Filippi. La curiosità è impellente, per cui vi svisceriamo nel dettaglio cosa è accaduto, nel nostro articolo. Gf vip 5, nel cast si aggiunge Carlotta Dell’Isola Dopo Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Cecilia Capriotti, è la volta di Carlotta Dell’Isola. Anche quest’ultima viene ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Carlotta Dell’Isola è stata ingaggiata nel cast del Grande Fratello VIP dopo il prolungamento fino al prossimo febbraio 2021, e ora però trapelano delle pesanti insinuazioni nei riguardi della giovane, giunte da parte di un’altra protagonista di Temptation Island. Si tratta di un volto femminile noto ai telespettatori di Canale 5 per aver partecipato alla settima edizione, precedente all’ultima edizione del docu-reality sui tradimenti, a cui ha invece preso parte la biondissima Carlotta Dell’Isola. Le insinuazioni in questione coinvolgono anche la regina di ascolti di Canale 5, Maria De Filippi. La curiosità è impellente, per cui vi svisceriamo nel dettaglio cosa è accaduto, nel nostro articolo. Gf vip 5, nel cast si aggiunge Carlotta Dell’Isola Dopo Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Cecilia Capriotti, è la volta di Carlotta Dell’Isola. Anche quest’ultima...

