Eva, 13 anni, è stata sospesa da scuola: studiava in strada per protestare contro la Dad (Di venerdì 4 dicembre 2020) Eva ha 13 anni, frequenta la terza della scuola media Nievo di Torino ed è stata espulsa dalla lezione durante la manifestazione perché “non in un luogo consono per la didattica a distanza”. La ragazza da lunedì studia per strada, per protestare contro la didattica a distanza. Lo racconta La Stampa: “Non mi vogliono far partecipare alle lezioni dal primo giorno. Lunedì ho saltato le ore perché i docenti mi hanno respinta, dicendo che non fossi nel luogo adatto. Dicono che sia per tutelare la privacy di miei compagni, che in piazza io esponga tutti. E le discussioni stanno peggiorando giorno dopo giorno” “Continuare a seguire le lezioni perché è il mio dovere, ma è anche mio diritto manifestare” dice la ragazza diventata uno dei simboli della protesta contro la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Eva ha 13, frequenta la terza dellamedia Nievo di Torino ed èespulsa dalla lezione durante la manifestazione perché “non in un luogo consono per la didattica a distanza”. La ragazza da lunedì studia per, perla didattica a distanza. Lo racconta La Stampa: “Non mi vogliono far partecipare alle lezioni dal primo giorno. Lunedì ho saltato le ore perché i docenti mi hanno respinta, dicendo che non fossi nel luogo adatto. Dicono che sia per tutelare la privacy di miei compagni, che in piazza io esponga tutti. E le discussioni stanno peggiorando giorno dopo giorno” “Continuare a seguire le lezioni perché è il mio dovere, ma è anche mio diritto manifestare” dice la ragazza diventata uno dei simboli della protestala ...

GigiPadovani : Eva, 13 anni, è stata sospesa da scuola: studiava in strada per protestare contro la Dad - GlaspinaOff : RT @HuffPostItalia: Eva, 13 anni, è stata sospesa da scuola: studiava in strada per protestare contro la Dad - HuffPostItalia : Eva, 13 anni, è stata sospesa da scuola: studiava in strada per protestare contro la Dad - laremi_guido : RT @laremi_guido: Tanto assurda quanto vergognosa decisione presa da una #scuola media a #Torino che ha sospeso Eva perché da giorni seguiv… - alevarone : Oggi al grido di #australopiteconuntetemo Abbia finito il lapbook di storia!!! E abbiamo iniziato a… -

Ultime Notizie dalla rete : Eva anni La storia di Eva, in coma a 28 anni per il Covid dopo aver partorito: “È stato un miracolo” Fanpage.it Eva, 13 anni, è stata sospesa da scuola: studiava in strada per protestare contro la Dad

Eva ha 13 anni, frequenta la terza della scuola media Nievo di Torino ed è stata espulsa dalla lezione durante la manifestazione perché “non in un luogo consono per la didattica a distanza”. La ragazz ...

Daimler, investimenti per 70 miliardi in 5 anni.

Il consiglio di amministrazione del gruppo ha approvato il piano strategico 2021-25. La maggior parte dei fondi è destinata a Mercedes-Benz. Focus su elettrificazione e digitalizzazione ...

Eva ha 13 anni, frequenta la terza della scuola media Nievo di Torino ed è stata espulsa dalla lezione durante la manifestazione perché “non in un luogo consono per la didattica a distanza”. La ragazz ...Il consiglio di amministrazione del gruppo ha approvato il piano strategico 2021-25. La maggior parte dei fondi è destinata a Mercedes-Benz. Focus su elettrificazione e digitalizzazione ...