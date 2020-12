Ecco la mappa della Via Lattea più precisa di sempre (Di venerdì 4 dicembre 2020) (immagine: Esa)La Via Lattea come non l’abbiamo mai vista. La missione Gaia dell’Agenzia spaziale europea (Esa) ha prodotto in soli 34 mesi di osservazione satellitare la mappa della nostra galassia più precisa di sempre: in 3D e con quasi 2 miliardi di stelle, offre dettagli senza precedenti e potrebbe aiutarci a fare luce su alcuni misteri dell’Universo. Early Data Release 3 L’Early Data Release 3 (Edr3) è per così dire l’upgrade del già minuzioso censimento pubblicato nel 2018. La nuova versione comprende 1 miliardo 811 milioni 709 mila 771 stelle, e oltre alla loro posizione ne annovera anche la distanza, la luminosità, il colore e il movimento con un dettaglio senza precedenti. Basti dire che le misure sulle distanze sono più precise del 30% e quelle dei moti delle stelle del ... Leggi su wired (Di venerdì 4 dicembre 2020) (immagine: Esa)La Viacome non l’abbiamo mai vista. La missione Gaia dell’Agenzia spaziale europea (Esa) ha prodotto in soli 34 mesi di osservazione satellitare lanostra galassia piùdi: in 3D e con quasi 2 miliardi di stelle, offre dettagli senza precedenti e potrebbe aiutarci a fare luce su alcuni misteri dell’Universo. Early Data Release 3 L’Early Data Release 3 (Edr3) è per così dire l’upgrade del già minuzioso censimento pubblicato nel 2018. La nuova versione comprende 1 miliardo 811 milioni 709 mila 771 stelle, e oltre alla loro posizione ne annovera anche la distanza, la luminosità, il colore e il movimento con un dettaglio senza precedenti. Basti dire che le misure sulle distanze sono più precise del 30% e quelle dei moti delle stelle del ...

lucfontana : Ecco la nuova mappa della Via Lattea (via @Corriere) - zazoomblog : Via Lattea ecco la nuova mappa 3D: quasi due miliardi di stelle - #Lattea #nuova #mappa #quasi #miliardi - enricabiella : RT @Focus_it: Il telescopio-satellite @ESAGaia continua a stupire: grazie agli ultimi dati ecco una mappa del cielo dettagliatissima (e nuo… - TuttoQuaNews : RT @Focus_it: Il telescopio-satellite @ESAGaia continua a stupire: grazie agli ultimi dati ecco una mappa del cielo dettagliatissima (e nuo… - goffredov : RT @Focus_it: Il telescopio-satellite @ESAGaia continua a stupire: grazie agli ultimi dati ecco una mappa del cielo dettagliatissima (e nuo… -