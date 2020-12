Dove si deve buttare il polistirolo spazzatura

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilè utilizzato per imballare prodotti e per la conservazione di alimenti. È composto da un materiale voluminoso e ingombrante che può facilmente sgretolarsi in mille pezzi e, non essendo biodegradabile, restare per anni nel nostro ecosistema. Tuttavia è comunque possibile riciclarlo attraverso la raccolta differenziata. Cos’è il? Ilè un materiale “Polimero” ottenuto dal benzene, un derivato del petrolio. Quello usato comunemente per gli imballaggi è ilespanso EPS. Per ottenere il risultato finale, i granuli disubiscono un processo con l’immersione in acqua e con l’aggiunta di pentano, altra sostanza contenuta nei petroli naturali. Ilespanso è una delle principali materie plastiche derivate dal petrolio. ...