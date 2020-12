Diritto alla disconnessione: primi passi di civiltà in Europa (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Diritto alla disconnessione si fa strada in Europa. La Commissione Occupazione e Affari sociali del Parlamento europeo ha infatti approvato un testo che prevede il riconoscimento del Diritto alla disconnessione dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa da remoto. ll teleworking è un fenomeno in costante crescita nei ultimi anni ma è letteralmente esploso a seguito delle misure restrittive prese dai governi per limitare la diffusione del Coronavirus. Secondo uno studio dell’agenzia Eurofound un terzo di tutti i lavoratori europei ha iniziato a lavorare in smart working durante il lockdown, mentre prima la percentuale non superava il 5%. Inoltre, sempre secondo la stessa ricerca ben il 27% di questi ha regolarmente lavorato ben oltre il normale orario per ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilsi fa strada in. La Commissione Occupazione e Affari sociali del Parlamento europeo ha infatti approvato un testo che prevede il riconoscimento deldei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa da remoto. ll teleworking è un fenomeno in costante crescita nei ultimi anni ma è letteralmente esploso a seguito delle misure restrittive prese dai governi per limitare la diffusione del Coronavirus. Secondo uno studio dell’agenzia Eurofound un terzo di tutti i lavoratori europei ha iniziato a lavorare in smart working durante il lockdown, mentre prima la percentuale non superava il 5%. Inoltre, sempre secondo la stessa ricerca ben il 27% di questi ha regolarmente lavorato ben oltre il normale orario per ...

