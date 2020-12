DIRETTA F1 | GP Sakhir LIVE | problema al cambio per Leclerc! Ocon comanda su Perez

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.56 George Russell conclude il suo primo giro lanciato in 55.675 ed è sesto a 490 millesimi ma con gomma hard 18.55 Vettel non va oltre la 12a posizione a 921 millesimi, mentre Russell arriva al T1 con 317 millesimi di ritardo da18.54 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 31 E.Renault 55?185 7 2 11 S.Racing Point +00?161 55?346 8 3 10 P. Gasly AlphaTauri +00?185 55?370 5 4 3 D. Ricciardo Renault +00?462 55?647 7 5 18 L. Stroll Racing Point +00?494 55?679 7 6 55 C. Sainz McLaren +00?514 55?699 8 7 26 D. Kvyat AlphaTauri +00?573 55?758 7 8 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +00?730 55?915 11 9 4 L. Norris McLaren +00?846 56?031 6 10 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +00?897 56?082 11 11 20 K. Magnussen Haas +00?915 56?100 11 12 5 S. ...