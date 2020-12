Commissione Moby Prince | richiesta depositata

(Di venerdì 4 dicembre 2020) LIVORNO - Il senatore Mario Michele Giarrusso (gruppo misto) ha depositato un disegno di legge per istituire una nuovabicamerale d'inchiesta sulla tragedia del. "Ho accolto l'...

E’ stata preparata dalla Lega una proposta di legge, promossa dal deputato Manfredi Potenti, che insieme ad una mozione per impegnare il Governo sarà depositata in questi giorni per istituire un fondo ...Agenzia stampa italia. Entra sul giornale multimediale agenzia stampa italia: informazione, comunicazione, media, politica, cronaca, economia, sport. cultura ...