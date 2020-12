Chiede soldi a studente per anticipare la seduta di laurea, prof della Vanvitelli sospeso per un anno (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiHa tentato in ogni modo di farsi pagare per agevolare uno studente, promettendogli di anticipare e fargli superare agevolmente, anche con un voto più alto, la sua seduta di laurea ma il ragazzo, che non aveva mai chiesto alcuna facilitazione al professore, ha denunciato tutto alle forze dell’ordine. E’ accaduto nel Casertano, dove i carabinieri di Aversa, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord (procuratore Francesco Greco, procuratore aggiunto Domenico Airoma e sostituto Patrizia Dongiacomo) hanno notificato a un professore, ordinario di Architettura tra i più esperti e veterani dell’università “Luigi Vanvitelli”, una sospensione di dodici mesi con l’accusa di tentata induzione indebita a dare o ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiHa tentato in ogni modo di farsi pagare per agevolare uno, promettendogli die fargli superare agevolmente, anche con un voto più alto, la suadima il ragazzo, che non aveva mai chiesto alcuna facilitazione alessore, ha denunciato tutto alle forze dell’ordine. E’ accaduto nel Casertano, dove i carabinieri di Aversa, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord (procuratore Francesco Greco, procuratore aggiunto Domenico Airoma e sostituto Patrizia Dongiacomo) hnotificato a unessore, ordinario di Architettura tra i più esperti e veterani dell’università “Luigi”, una sospensione di dodici mesi con l’accusa di tentata induzione indebita a dare o ...

