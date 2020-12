Bene, bravi, bis. Ma lasciate stare i morti, please (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – Insieme alla pandemia, il Covid ha fatto un altro regalo non gradito agli italiani: l’uso politico della pandemia. L’emergenza oltre ad avere drammatiche conseguenze sulla vita di migliaia di persone e su altrettante storie familiari, ha anche precisi effetti sulle dinamiche che coinvolgono il governo da una parte e le opposizioni di centrodestra dall’altra. In sostanza dove prima c’erano i sondaggi, e le elezioni, oggi c’e’, purtroppo, il bollettino dei contagi. Per quanto sia lacerante dirlo, si fa politica addirittura con la conta dei morti. Lo si e’ visto chiaramente quando la mortalita’ ha raggiunto il punto massimo. Due volte in questi mesi. Leggi su dire (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – Insieme alla pandemia, il Covid ha fatto un altro regalo non gradito agli italiani: l’uso politico della pandemia. L’emergenza oltre ad avere drammatiche conseguenze sulla vita di migliaia di persone e su altrettante storie familiari, ha anche precisi effetti sulle dinamiche che coinvolgono il governo da una parte e le opposizioni di centrodestra dall’altra. In sostanza dove prima c’erano i sondaggi, e le elezioni, oggi c’e’, purtroppo, il bollettino dei contagi. Per quanto sia lacerante dirlo, si fa politica addirittura con la conta dei morti. Lo si e’ visto chiaramente quando la mortalita’ ha raggiunto il punto massimo. Due volte in questi mesi.

