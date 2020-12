Amici 20, anticipazioni sabato 5 dicembre: Rudy Zerbi non vuole più lavorare con un suo allievo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un’attesa sfida di canto, un ospite, la riconferma delle maglie ma anche un comportamento discutibile di un allievo che mette a rischio la sua permanenza nel programma. Ecco che cosa succederà nella puntata di sabato. Amici 20, anticipazioni: Rudy Zerbi allontana un suo allievo, comportamento scorretto Giovedì 3 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Amici 20 che andrà in onda sabato 5 dicembre alle 14.10 su Canale 5. Eravamo rimasti ad Arianna senza maglia in attesa di giudizio per il poco impegno dimostrato e un’importante sfida di canto per Kika. Da quanto riporta NewsUeD.it la registrazione è iniziata con la sfida di Kika contro la sfidante Giulia. Ha avuto la meglio Kika che è tornata in ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un’attesa sfida di canto, un ospite, la riconferma delle maglie ma anche un comportamento discutibile di unche mette a rischio la sua permanenza nel programma. Ecco che cosa succederà nella puntata di20,allontana un suo, comportamento scorretto Giovedì 3è stata registrata una nuova puntata di20 che andrà in ondaalle 14.10 su Canale 5. Eravamo rimasti ad Arianna senza maglia in attesa di giudizio per il poco impegno dimostrato e un’importante sfida di canto per Kika. Da quanto riporta NewsUeD.it la registrazione è iniziata con la sfida di Kika contro la sfidante Giulia. Ha avuto la meglio Kika che è tornata in ...

