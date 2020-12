Al Bano e Romina Power | la loro storia d’amore – scopri tutto qui

Leggi su giornal

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Alè uno dei nomi della musica italiana più amati ed apprezzati, rappresenta ladella musica italiana. È difficile non associare il nome di Ala quello di, sua moglie per moltissimi anni. La coppia è sempre stata amatissima sul panorama musicale non solo italiano, ma anche internazionale. Nel 1970 è avvenuto uno dei matrimoni più famosi nel mondo della musica, stiamo parlando del matrimonio tra AlCarrisi e. I due si sono conosciuti sul set del film Il Sole e sono convolati a nozze, nonostante lefamiglie non fossero per niente d’accordo. Fra i due c’è sempre stata una grande intesa, che si manifesterà non solo nellavita sentimentale ma anche professionale, la ...