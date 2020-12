Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma in Lacrime per Maurizio! (Di giovedì 3 dicembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma bacia Maurizio ed è al settimo cielo, ma lui prova interesse anche per Valentina e la fa piangere. Nel frattempo arrivano momenti di grande commozione anche per Davide… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, uno spazio particolarmente ampio è stato dedicato a Gemma. Quest’ultima prova dei sentimenti abbastanza forti nei confronti di Maurizio e per tale ragione prova anche gelosia nei suoi confronti. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: i regali di Gemma per Maurizio! La Puntata si apre con ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 3 dicembre 2020)dibacia Maurizio ed è al settimo cielo, ma lui prova interesse anche per Valentina e la fa piangere. Nel frattempo arrivano momenti di grande commozione anche per Davide… Nellaquotidiana di, uno spazio particolarmente ampio è stato dedicato a. Quest’ultima prova dei sentimenti abbastanza forti nei confronti di Maurizio e per tale ragione prova anche gelosia nei suoi confronti. Ecco che cosa è successo nelladidi: i regali diperLasi apre con ...

MinisteroDifesa : Per il piano distribuzione #vaccini le #ForzeArmate daranno il loro prezioso contributo. Fin da inizio pandemia don… - Huawei_Europe : La parità di genere non significa arrivare a un punto in cui donne e uomini condividano la stessa mentalità e lo st… - CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - Av7Villa : Arbitri donne ???? Arbitri uomini...Meglio darsi all'ippica ?? - SimonaCroisette : RT @MaTeFerretti: @AngeliniPhIT @danpoggio @CharlyMatt La diagnosi di autismo nelle donne arriva spesso tardi, per via di scale diagnostich… -