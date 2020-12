Uomini e donne, oggi una sorpresa per Davide (Di giovedì 3 dicembre 2020) Uomini e donne torna con un nuovo appuntamento oggi 3 dicembre su Canale 5, a partire dalle 14:45. Stando alle anticipazioni, la puntata odierna sarà dedicata al percorso di Davide Donadei, il quale riceverà anche una sopresa da parte della madre e del fratello. Si tratta di una videochiamata che emozionerà parecchio il bel tronista pugliese, il quale stenterà a trattenere le lacrime. Per quanto riguarda il suo percorso, verranno mostrate le esterne con Beatrice e Chiara. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo su canale 5 oggi pomeriggio. Uomini e donne, puntata odierna: Davide sempre più vicino a Beatrice Dopo l’ampio spazio dedicato nella scorsa puntata a Riccardo Guarnieri, Roberta e Brunilde, oggi sarà la volta del tronista ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 dicembre 2020)torna con un nuovo appuntamento3 dicembre su Canale 5, a partire dalle 14:45. Stando alle anticipazioni, la puntata odierna sarà dedicata al percorso diDonadei, il quale riceverà anche una sopresa da parte della madre e del fratello. Si tratta di una videochiamata che emozionerà parecchio il bel tronista pugliese, il quale stenterà a trattenere le lacrime. Per quanto riguarda il suo percorso, verranno mostrate le esterne con Beatrice e Chiara. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo su canale 5pomeriggio., puntata odierna:sempre più vicino a Beatrice Dopo l’ampio spazio dedicato nella scorsa puntata a Riccardo Guarnieri, Roberta e Brunilde,sarà la volta del tronista ...

MinisteroDifesa : Per il piano distribuzione #vaccini le #ForzeArmate daranno il loro prezioso contributo. Fin da inizio pandemia don… - CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - matteosalvinimi : Francia. Scontri con la Polizia, automobili incendiate, vetrine distrutte, 23 donne e uomini delle Forze dell’ordin… - RiccardoSpatola : @aciapparoni Abbiamo uomini e donne incapaci con programmi demenziali... - endeill : RT @planisferiale: donne: *uccise ogni giorno* giornali: il grande imprenditore ceo di sto cazzo accusato di omicidio un giovane genio che… -