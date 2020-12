Ultime Notizie Roma del 03-12-2020 ore 18:10 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale una sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno covid approvato dal Consiglio dei Ministri divieto di spostarsi dalle regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio tra i suoi effetti anche quello di estendere La durata dei dpcm a 50 giorni l’ultimo decreto del presidente del consiglio in scadenza il governo ha varato un decreto con la cornice normativa per il prossimo dpcm che sarà in vigore da domani la cui bozza prevede per il momento ritorna a scuola per gli studenti delle superiori dal 7 gennaio Coprifuoco per Capodanno dalle 22 alle 7 del mattino di apertura degli impianti di sci dal 7 gennaio chiusura dei centri commerciali nel fine settimana ristoranti aperti il 25 e 26 dicembre il primo gennaio sono a pranzo venire in camera per chi deciderà di passare il 31 notte in albergo infine stop crociere fino al 3 gennaio intanto la mosca Da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020)dailynews radiogiornale una sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno covid approvato dal Consiglio dei Ministri divieto di spostarsi dalle regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio tra i suoi effetti anche quello di estendere La durata dei dpcm a 50 giorni l’ultimo decreto del presidente del consiglio in scadenza il governo ha varato un decreto con la cornice normativa per il prossimo dpcm che sarà in vigore da domani la cui bozza prevede per il momento ritorna a scuola per gli studenti delle superiori dal 7 gennaio Coprifuoco per Capodanno dalle 22 alle 7 del mattino di apertura degli impianti di sci dal 7 gennaio chiusura dei centri commerciali nel fine settimana ristoranti aperti il 25 e 26 dicembre il primo gennaio sono a pranzo venire in camera per chi deciderà di passare il 31 notte in albergo infine stop crociere fino al 3 gennaio intanto la mosca Da ...

