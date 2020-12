Ti senti stressato o arrabbiato facilmente? La scienza dice che questo ti fa ingrassare

Leggi su virali.video

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Sapevi che le persone stressate tendono addi più intorno alla vita? Ebbene sì, ed è quanto emerge da uno studio pubblicato da alcuni ricercatori dell’università di Yale. A 41 donne in sovrappeso è stato quindi chiesto di svolgere un’attività che generasse stress in diverso grado mentre era monitorato il loro livello di cortisolo, che influisce sulla distribuzione del grasso. Le persone più esposte all’ormone dello stress hanno spesso grandi quantità di tessuto adiposo che si trova nella pancia. Pare che alcune persone possano secernere, di fronte a un’ondata forte di stress emotivo, una quantità di cortisolo maggiore di altri. Foto: pixabay/StockSnapsostiene la dott. Epel, del dipartimento di psicologia di Yale. Ed in effetti, le donne sottoposte al test hanno proprio avvertito una sensazione del genere, una maggiore pressione di ...