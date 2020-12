TFA Sostegno | Tommasetti | l’inerzia del Ministro Manfredi genera caos

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il decreto annunciato dalper risolvere la differente calendarizzazione delle prove selettive non è arrivato; ciò ha costretto il Direttorele a diramare, in ritardo, una nota agli Atenei, ricordando che il DPCM del 3 novembre 2020 ha disposto la sospensione dello svolgimento delle prove scritte delle procedure concorsuali pubbliche, a esclusione dei casi in cui la valutazione sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. Tuttavia, considerato l’iter procedurale, che prevede uno sviluppo almeno di 7 mesi incluso le attività di tirocinio e con una prova orale finale abilitante che necessita di tempo congruo, è ragionevole ritenere che, oramai, si sia fuori tempo massimo per il prossimo anno scolastico. E l’ingente danno socioeconomico che deriverà ...