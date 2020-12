“Stop alla didattica a distanza, vogliamo il ritorno a scuola”: sabato flash mob a Benevento (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà sabato a Benevento un flash mob per chiedere il ritorno a scuola per tutti gli alunni. A organizzarlo, si legge dal manifestino dell’iniziativa, è il comitato #rifugiatididattici: “Richiedenti asilo… elementari, medie e superiori. Bambini e e bambini campani rifugiati didattici. L’anomalia campana: da marzo ad oggi le giovani generazioni campane hanno frequentato la scuola 15 giorni. 15 giorni in 7 mesi. Per i restanti giorni ci sono state per loro DAD al 100%, allerte meteo, chiusure elettorali. La Campania è l’unica regione d’Italia, unico caso in Europa, a tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado, procedendo a passi spediti verso una catastrofe educativa, ordinanza dopo ordinanza. La continua altalena tra dichiarazioni e ordinanze contraddittorie ha fatto perdere ogni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi terràunmob per chiedere ila scuola per tutti gli alunni. A organizzarlo, si legge dal manifestino dell’iniziativa, è il comitato #rifugiatididattici: “Richiedenti asilo… elementari, medie e superiori. Bambini e e bambini campani rifugiati didattici. L’anomalia campana: da marzo ad oggi le giovani generazioni campane hanno frequentato la scuola 15 giorni. 15 giorni in 7 mesi. Per i restanti giorni ci sono state per loro DAD al 100%, allerte meteo, chiusure elettorali. La Campania è l’unica regione d’Italia, unico caso in Europa, a tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado, procedendo a passi spediti verso una catastrofe educativa, ordinanza dopo ordinanza. La continua altalena tra dichiarazioni e ordinanze contraddittorie ha fatto perdere ogni ...

LauraPausini : Nessuna donna al mondo merita di provare paura e sapere che durante il lockdown (proprio oggi altri 2 casi in Itali… - repubblica : Auto, in Giappone stop alla vendita di vetture benzina e diesel entro il 2035 - petergomezblog : Impianti sciistici, stop europeo? Dalla Baviera ok alla linea italiana, Austria contraria. Macron: “Impossibile apr… - CittadinidiTwtt : RT @RegioneER: #ambienteER Stop alla PLASTICA nei FIUMI e in ADRIATICO: in campo l'Agenzia regionale di Protezione civile. 1 mln di euro pe… - RegioneER : #ambienteER Stop alla PLASTICA nei FIUMI e in ADRIATICO: in campo l'Agenzia regionale di Protezione civile. 1 mln d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Stop alla SNAI – Champions: Inter, quote a favoreIl «2» in casa del Gladbach è a 2,20 Fortune Italia