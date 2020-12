Sacchi: “Inter, Conte ha una sola certezza” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Arrigo Sacchi ha fatto il punto come sempre sulla prova delle italiane in Champions League nelle pagine della Gazzetta dello Sport. Nel focus sull'Inter che ha vinto in Germania l'ex allenatore del Milan loda il tecnico nerazzurro: "Antonio Conte, come sempre, sta facendo un gran lavoro: è un grande professionista che ama il proprio lavoro e che dà la vita al calcio. Ha una sola certezza: che si può sempre fare di più e meglio. Possiede una grande sensibilità che gli consente negli allenamenti di correggere errori e tempistiche dei propri ragazzi. L’impegno dei giocatori e lo spirito di squadra stanno crescendo. Adesso la fase offensiva è ottima e micidiale nelle ripartenze, discreta nel possesso palla con margini di miglioramento e di partecipazione da parte di tutti gli 11 giocatori. Forse la squadra dovrebbe essere più compatta e ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 3 dicembre 2020) Arrigoha fatto il punto come sempre sulla prova delle italiane in Champions League nelle pagine della Gazzetta dello Sport. Nel focus sull'Inter che ha vinto in Germania l'ex allenatore del Milan loda il tecnico nerazzurro: "Antonio, come sempre, sta facendo un gran lavoro: è un grande professionista che ama il proprio lavoro e che dà la vita al calcio. Ha unacertezza: che si può sempre fare di più e meglio. Possiede una grande sensibilità che gli consente negli allenamenti di correggere errori e tempistiche dei propri ragazzi. L’impegno dei giocatori e lo spirito di squadra stanno crescendo. Adesso la fase offensiva è ottima e micidiale nelle ripartenze, discreta nel possesso palla con margini di miglioramento e di partecipazione da parte di tutti gli 11 giocatori. Forse la squadra dovrebbe essere più compatta e ...

