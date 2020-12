"Maradona cominciò a fare uso di cocaina ai tempi del Boca" (Di giovedì 3 dicembre 2020) Compagno di squadra del Pibe de Oro ai tempi dell' Argentinos Juniors e poi suo assistente sulle panchine di Mandiyú e Racing . Carlos Fren conosceva bene Diego Armando Maradona . " Mi indigna vedere ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Compagno di squadra del Pibe de Oro aidell' Argentinos Juniors e poi suo assistente sulle panchine di Mandiyú e Racing . Carlos Fren conosceva bene Diego Armando. " Mi indigna vedere ...

sportli26181512 : “#Maradona cominciò a fare uso di cocaina ai tempi del Boca”: Carlos Fren, prima compagno di squadra e poi assisten… - aleandro970 : Con Veltroni al commento tecnico comincio a temere che l’Argentina perda. #argentinainghilterra #La7 #Maradona - robtor83 : Ok ora comincio a spaventarmi però ?? #Maradona #Parana - NapoliCapitale : RT @lablegia: 'Maradona cominciò la sua morte prolungata come la “rottura” dei cavalli da corsa. Quando si comincia, non si finisce più. An… - der551 : @SkyTG24 Con tutto il rispetto e l'ammirazione, posso dire che comincio a sentire un certo gonfiore agli zebedei qu… -