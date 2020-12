Luigi, le ultime parole all’infermiera: “non mi fai intubare vero? Dammi la mano” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Era stato contagiato da un paziente. Era infermiere, l’ultimo dialogo con l’amica prima di entrare in terapia intensiva. L’ultimo dialogo. Luigi era infermiere e sapeva a che cosa stava andando incontro. Ha ceracto il conforto in un’amica, infermiera anche lei, e le loro ultime parole sono ora state divulgate da quella donna che non riesce a trattenere le lacrime. ‘È necessario spostarti in rianimazione’ – disse a Luigi – ‘Non mi fai intubare vero?’ – rispose lui – ‘Per ora non è necessario. Purtroppo dobbiamo vedere come va e ne riparliamo’. E purtroppo è andata nel peggiore dei modi, Luigi Pucariello, 59 anni, non è più tornato dalla rianimazione. Il Covid non gli ha dato scampo. Si era contagiato lavorando con la solita passione su un paziente ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Era stato contagiato da un paziente. Era infermiere, l’ultimo dialogo con l’amica prima di entrare in terapia intensiva. L’ultimo dialogo.era infermiere e sapeva a che cosa stava andando incontro. Ha ceracto il conforto in un’amica, infermiera anche lei, e le lorosono ora state divulgate da quella donna che non riesce a trattenere le lacrime. ‘È necessario spostarti in rianimazione’ – disse a– ‘Non mi fai?’ – rispose lui – ‘Per ora non è necessario. Purtroppo dobbiamo vedere come va e ne riparliamo’. E purtroppo è andata nel peggiore dei modi,Pucariello, 59 anni, non è più tornato dalla rianimazione. Il Covid non gli ha dato scampo. Si era contagiato lavorando con la solita passione su un paziente ...

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Governo a rischio, fronta M5S a Roma e spaccatura in Europa. In queste ore concitate, Luigi Di Maio tenta il lavoro di mediazione per rimettere il governo e il M5S in ...

