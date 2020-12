L’appello di un genitore disperato: “Riattivate l’assistenza domiciliare a mio figlio, disabile grave di 15 anni” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Noto, 3 dic – “Riattivate l’assistenza domiciliare a mio figlio, disabile grave di 15 anni“. E’ L’appello disperato del padre di Sergio, che vive a Noto (in provincia di Siracusa), a cui è stato tolto il servizio di assistenza domiciliare integrata. Motivo? L’emergenza coronavirus. La situazione è drammatica. E si rischia il peggio. Sergio è gravemente disabile, collegato a un ventilatore. Gli serve assistenza h 24 Sergio a causa di un’asfissia al momento del parto è affetto da una tetraparesi spastica distonica. E’ immobilizzato a letto, collegato a un ventilatore artificiale, tracheotomizzato e alimentato con Peg. E dalla scorsa primavera – per via dell’emergenza coronavirus – gli è stata revocata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Noto, 3 dic –a miodi 15 anni“. E’del padre di Sergio, che vive a Noto (in provincia di Siracusa), a cui è stato tolto il servizio di assistenzaintegrata. Motivo? L’emergenza coronavirus. La situazione è drammatica. E si rischia il peggio. Sergio èmente, collegato a un ventilatore. Gli serve assistenza h 24 Sergio a causa di un’asfissia al momento del parto è affetto da una tetraparesi spastica distonica. E’ immobilizzato a letto, collegato a un ventilatore artificiale, tracheotomizzato e alimentato con Peg. E dalla scorsa primavera – per via dell’emergenza coronavirus – gli è stata revocata ...

