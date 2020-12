“Io, una giudice popolare al Maxiprocesso”: trama e cast (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Io, una giudice popolare al Maxiprocesso” andrà in onda stasera 3 dicembre 2020, in prima serata su Rai 1. Siete curiosi? La protagonista della docufiction è Caterina, ruolo che viene interpretato dalla bravissima attrice Donatella Finocchiaro. Nella serie, la donna in questione parla delle opinioni differenti di tre giurate popolari Teresa Cerniglia, Maddalena Cucchiara e L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Io, unaalandrà in onda stasera 3 dicembre 2020, in prima serata su Rai 1. Siete curiosi? La protagonista della docufiction è Caterina, ruolo che viene interpretato dalla bravissima attrice Donatella Finocchiaro. Nella serie, la donna in questione parla delle opinioni differenti di tre giurate popolari Teresa Cerniglia, Maddalena Cucchiara e L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

