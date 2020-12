Il matrimonio perfetto, "tutto fatto". Gattuso a un passo dal rinnovo col Napoli: ecco tutte le cifre (Di giovedì 3 dicembre 2020) tutto pronto per il rinnovo di Gennaro Gattuso col Napoli, che secondo Sport Mediaset è ormai certo. Pronte le bozze del contratto stese dal presidente, Aurelio De Laurentiis, e spedite al potente procuratore di Ringhio, Jorge Mendes. Nessun intoppo nella trattativa. Ora, dopo una breve pausa di riflessione, è prevista la firma: da 1,4 milioni a stagione, Gattuso dovrebbe arrivare ad avere 2,3 milioni, fino a un massimo di 2,5 milioni nel 2023. Ovviamente, ci sarà anche una parte variabile legata agli obiettivi. AdL è infatti contento sia di come gioca la squadra, che ha vinto la Coppa Italia, sia di come Gattuso gestisce uno spogliatoio tutt'altro che semplice. E insomma, il matrimonio continua. Con grande convinzione da ambo le parti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020)pronto per ildi Gennarocol, che secondo Sport Mediaset è ormai certo. Pronte le bozze del contratto stese dal presidente, Aurelio De Laurentiis, e spedite al potente procuratore di Ringhio, Jorge Mendes. Nessun intoppo nella trattativa. Ora, dopo una breve pausa di riflessione, è prevista la firma: da 1,4 milioni a stagione,dovrebbe arrivare ad avere 2,3 milioni, fino a un massimo di 2,5 milioni nel 2023. Ovviamente, ci sarà anche una parte variabile legata agli obiettivi. AdL è infatti contento sia di come gioca la squadra, che ha vinto la Coppa Italia, sia di comegestisce uno spogliatoio tutt'altro che semplice. E insomma, ilcontinua. Con grande convinzione da ambo le parti.

itzanquellofigo : @alvaroricotta Perfetto, il matrimonio lo rimandiamo a domani però che ora vado a dormire - choisanddimples : @svnrisewoo perfetto, il matrimonio sarà domani - cska2 : @Ariannadg79 @bruna76x Non mi stupirei affatto, ol matrimonio è l'evento perfetto da sponsorizzare - GiacoVirgili : RT @latwittipe: Tutto perfetto: ciò che dice, come è vestito, la foto del matrimonio, l’ambiente, l’albero. Tutto. Il video più elegante d… - clapippo64 : @MontiniSusanna Buongiorno Susanna,matrimonio perfetto,lo è anche per tè -

Ultime Notizie dalla rete : matrimonio perfetto Errori da non fare per avere un matrimonio perfetto: consigli utili instaNews Bodybuilder sposa la sua bambola gonfiabile: «L'ho corteggiata mesi prima, è la donna perfetta per me»

Un bodybuilder ha deciso di sposare la sua bambola gonfiabile. Yuri Tolochko, bodybuilder kazako, è convolato a nozze con la sua ...

Bodybuilder kazako sposa la sua bambola gonfiabile: "E' la donna perfetta per me"

Un matrimonio tradizionale: abito bianco e mazzolino per lei, smoking per lui, anelli al dito. Sembrerebbe tutto normale, se la sposa non fosse una bambola gonfiabile. Un bodybuilder kazako, Yuri Tolo ...

Un bodybuilder ha deciso di sposare la sua bambola gonfiabile. Yuri Tolochko, bodybuilder kazako, è convolato a nozze con la sua ...Un matrimonio tradizionale: abito bianco e mazzolino per lei, smoking per lui, anelli al dito. Sembrerebbe tutto normale, se la sposa non fosse una bambola gonfiabile. Un bodybuilder kazako, Yuri Tolo ...