Hauge: «Serata speciale per me, l'importante è continuare a vincere»

Hauge è ebbro di gioia al termine di Milan-Celtic, gara che l'ha visto realizzare un gol e un assist in 90 minuti di gioco Intervistato da Sky Sport, Jens Petter Hauge ha parlato della partita e del suo momento. Le parole del norvegese. «Serata speciale per me e per la squadra, che è la cosa più importante. Siamo contenti, giochiamo molto bene e ci aiutiamo a vicenda, siamo una grande famiglia. l'importante è continuare a vincere. Parlo poco italiano ma lavoro duro con il mio insegnante, faccio tante lezioni, ci sto lavorando».

