Harry e Meghan Markle, «ancora più uniti dopo il tragico aborto spontaneo» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Uniti nel dolore. Il principe Harry e Meghan Markle vanno avanti insieme, uno al fianco dell'altra, dopo il dramma vissuto lo scorso luglio: la duchessa – come ha rivelato lei stessa in un editoriale sul New York Times – ha avuto infatti un aborto spontaneo e i Sussex hanno perso quello che sarebbe stato il loro secondo figlio. Un dramma «devastante», riporta una fonte a US Weekly, ma che «li ha avvicinati ancora di più».

