Giordana Angi ospite di Studio 93 per una intervista in diretta web

ANCHE SE A DISTANZA PROSEGUONO LE INTERVISTE DI Studio 93 DOPO TIZIANO FERRO, IN diretta CI SARA': Giordana Angi La cantautrice apriliana, Giordana Angi, sarà ospite di Radio Studio 93 per un'intervista in diretta. Appuntamento da non perdere lunedì 7 dicembre alle 18.00. Condurrà l'intervista Mario de Vita. Giordana Angi, dopo Sanremo Giovani, ha partecipato ad "Amici" di Maria de Filippi vincendo il Premio della Critica. Subito dopo per lei l'album "Casa" e tanti concerti. Quest'anno, nella scorsa primavera, è uscito il singolo "Amami Adesso", il 20 novembre scorso è in rotazione invece il secondo brano "Siccome sei".

