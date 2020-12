‘Gf Vip 5’, Pierpaolo Pretelli si confronta con Andrea Zelletta ed Elisabetta Gregoraci e svela cosa prova per lei! (Video) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Potrebbero essere gli ultimi giorni di Elisabetta Gregoraci all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5. La showgirl, infatti, è sempre più certa di non accettare il prolungamento del programma e di tornare dal figlio Nathan Falco Briatore per le feste di Natale. Se dovesse davvero uscire, Elisabetta lascerebbe in Casa tanti affetti, uno su tutti Pierpaolo Pretelli con cui ha condiviso tra gioie e dolori tutta l’avventura dall’inizio. I due si sono avvicinati tanto, hanno riso, pianto, litigato, ma si sono sempre ritrovati. Tuttavia, da quando la Gregoraci ha chiarito che tra loro non c’è niente di più che un’amicizia, Pierpaolo ha scelto di allontanarsi, prendendo le distanze dalla donna e da una situazione che non lo rendeva affatto sereno. Questo distacco non è ... Leggi su isaechia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Potrebbero essere gli ultimi giorni diall’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5. La showgirl, infatti, è sempre più certa di non accettare il prolungamento del programma e di tornare dal figlio Nathan Falco Briatore per le feste di Natale. Se dovesse davvero uscire,lascerebbe in Casa tanti affetti, uno su tutticon cui ha condiviso tra gioie e dolori tutta l’avventura dall’inizio. I due si sono avvicinati tanto, hanno riso, pianto, litigato, ma si sono sempre ritrovati. Tuttavia, da quando laha chiarito che tra loro non c’è niente di più che un’amicizia,ha scelto di allontanarsi, prendendo le distanze dalla donna e da una situazione che non lo rendeva affatto sereno. Questo distacco non è ...

