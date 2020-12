Dpcm, rientro scuole superiori dal 7 gennaio al 75% e non più al 50% (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 7 gennaio gli studenti delle scuole superiori torneranno in aula in una percentuale del 75% e non più del 50% come previsto dalla bozza del Dpcm. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 7gli studenti delletorneranno in aula in una percentuale del 75% e non più del 50% come previsto dalla bozza del. L'articolo .

