Da oggi 3 dicembre c’è One UI 3 0 per Samsung Galaxy S20 | ecco Android 11

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono indubbiamente ottime notizie quelle che abbiamoper tutti coloro che hanno deciso di acquistare unS20 in questi mesi. Dopo aver previsto una svolta immediata per lo smartphone nei giorni scorsi, come avrete intuito attraverso il nostro approfondimento, è possibile annunciare finalmente la disponibilità dell’aggiornamento con One UI 3.0 e11. Attenzione, non si parla più di beta, ma una volta per tutte di build definitiva. One UI 3.0 perS20: cosa dobbiamo aspettarci da11 L’annuncio è stato riportato direttamente da SamMobile poche ore fa, al punto che ora tutti si chiedono cosa ci si debba aspettare da One UI 3.0 perS20. A conti ...