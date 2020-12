Covid, Mattarella “Rispettare le norme malgrado i disagi anche gravi” (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Se l'isolamento per le esigenze sanitarie è di per sè una condizione pesante, può diventare un vero dramma se a provarlo sono persone con disabilità fisica o psichica”, e anche per questo è necessario sconfiggere al più presto il Covid-19, “rispettando – malgrado i disagi anche gravi – le norme di comportamento contro il contagio”. Lo evidenzia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità.“Desidero esprimere attenzione e vicinanza ai nostri concittadini che presentano disabilità, ai loro familiari e a tutti coloro – professionisti e volontari – che se ne occupano quotidianamente con competenza e dedizione – spiega il capo dello Stato -. E' ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Se l'isolamento per le esigenze sanitarie è di per sè una condizione pesante, può diventare un vero dramma se a provarlo sono persone con disabilità fisica o psichica”, eper questo è necessario sconfiggere al più presto il-19, “rispettando –gravi – ledi comportamento contro il contagio”. Lo evidenzia il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo messaggio in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità.“Desidero esprimere attenzione e vicinanza ai nostri concittadini che presentano disabilità, ai loro familiari e a tutti coloro – professionisti e volontari – che se ne occupano quotidianamente con competenza e dedizione – spiega il capo dello Stato -. E' ...

