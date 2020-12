Covid-19, Ue raccomanda di non togliere restrizioni per feste fine anno: “Rispettare regola delle ‘tre C'” (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Commissione europea ha presentato un nuovo set di raccomandazioni con una comunicazione intitolata 'Restare in sicurezza dal Covid-19 durante l'inverno', per cercare di coordinare le misure che gli Stati membri stanno prendendo in vista delle vacanze Natale e fine anno, e di scongiurare un allentamento intempestivo, troppo presto e troppo rapidamente, delle attuali restrizioni contro la pandemia. Le raccomandazioni sono state presentate dalla commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides, durante la conferenza stampa online a margine della videoconferenza del Consiglio Ue informale dei ministri della Sanità, questo pomeriggio a Bruxelles.Durante la conferenza stampa, Kyriakides e il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Commissione europea ha presentato un nuovo set dizioni con una comunicazione intitolata 'Restare in sicurezza dal-19 durante l'inverno', per cercare di coordinare le misure che gli Stati membri stprendendo in vistavacanze Natale e, e di scongiurare un allentamento intempestivo, troppo presto e troppo rapidamente,attualicontro la pandemia. Lezioni sono state presentate dalla commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides, durante la conferenza stampa online a margine della videoconferenza del Consiglio Ue informale dei ministri della Sanità, questo pomeriggio a Bruxelles.Durante la conferenza stampa, Kyriakides e il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ...

