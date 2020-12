Ciclismo | il ct del Belgio | “Prima o poi dovremo mettere da parte Gilbert e van Avermaet”

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) L’incarico di ct della Nazionale belga su strada è arrivato da poche settimane, va ad aggiungersi a quello che già aveva per quanto riguarda il ciclocross, disciplina da cui arriva. Sven Vanthourenhout non ha paura però di fare, quasi da subito, dichiarazioni importanti e di prendere decisioni che potrebbero sembrare piuttosto difficili per un nuovo arrivato. L’ex ciclocrossista ha infatti chiarito, un’intervista rilasciata a SportWeekend, che le nuove generazioni sono pronte a salire alla ribalta, con i vecchi che a breve dovranno farsi da. Le sue parole: “Verrà un giorno in cui vinceremo con uno di loro, ma c’è di più di Van Aert ed Evenepoel. Tutti i corridori intorno sono forse persino più importanti e sarebbe bellissimo andare a segno anche con altri corridori. C’è una generazione, e non ho paura di fare i nomi, con Greg Van Avermaet e Philippe ...