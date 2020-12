Biblioteca dei Girolamini, 15 mln per la digitalizzazione dei manoscritti. Dal Mise 6 mln alla Federico II (Di giovedì 3 dicembre 2020) digitalizzazione dei manoscritti della Biblioteca dei Girolamini di Napoli, il Ministero dello Sviluppo economico dà il via libera al progetto presentato dalle società NetCom Group, SA Lombardia, SA Documents con l’Ateneo Federico II quale partner scientifico. Non solo. Il Mise stanzierà per la realizzazione del progetto (il cui valore è di oltre 15 milioni di euro) 6 milioni di euro, dei quali 2,2 milioni alla Federico II, in particolare al Dipartimento di Studi Umanistici ed al Dipartimento di Fisica. La Biblioteca ha circa 160.000 tra libri e documenti, ed il progetto avvierà la digitalizzazione dei 5.000 manoscritti antichi, in modo compatibile con il progetto Digita Vaticana avviato presso la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 dicembre 2020)deidelladeidi Napoli, il Ministero dello Sviluppo economico dà il via libera al progetto presentato dalle società NetCom Group, SA Lombardia, SA Documents con l’AteneoII quale partner scientifico. Non solo. Ilstanzierà per la realizzazione del progetto (il cui valore è di oltre 15 milioni di euro) 6 milioni di euro, dei quali 2,2 milioniII, in particolare al Dipartimento di Studi Umanistici ed al Dipartimento di Fisica. Laha circa 160.000 tra libri e documenti, ed il progetto avvierà ladei 5.000antichi, in modo compatibile con il progetto Digita Vaticana avviato presso la ...

Ultime Notizie dalla rete : Biblioteca dei Biblioteca dei Girolamini, approvato il progetto per la digitalizzazione di 5000 manoscritti antichi NapoliToday Biblioteca dei Girolamini, 15 mln per la digitalizzazione dei manoscritti. Dal Mise 6 mln alla Federico II

Digitalizzazione dei manoscritti della Biblioteca dei Girolamini di Napoli, il Ministero dello Sviluppo economico dà il via libera al progetto presentato dalle società NetCom Group, SA Lombardia, SA D ...

