Alle Poste con documenti falsi per avere il reddito di cittadinanza, la Polizia arresta 3 rumeni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ieri pomeriggio, in due diversi uffici postali di Milano, la Polizia di Stato ha arrestato 3 persone per il reato di tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Si tratta di 3 rumeni, un uomo e 2 donne, che hanno presentato documenti falsi per ottenere il reddito di cittadinanza.Un 38enne, cittadino romeno, arrestato td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ieri pomeriggio, in due diversi uffici postali di Milano, ladi Stato hato 3 persone per il reato di tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Si tratta di 3, un uomo e 2 donne, che hanno presentatoper ottenere ildi.Un 38enne, cittadino romeno,to td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

RobertoBurioni : Spesso - in pubblico e in DM - mi vengono poste domande alle quali ho già risposto su Medical Facts. Vi prego dunqu… - ilNotiziarioInd : Alle Poste con documenti falsi per avere il reddito di cittadinanza, la Polizia arresta 3 rumeni… - ddariozzo : ecco perché c’è tutta quella fila alle poste di Piazza Bologna - silvuccia : Incredibile come ancora ci siano persone che non comprendono che all'interno dei negozi, negli uffici e alle poste… - _fiandri : @Edoenonsolo @paola_colella per me alle poste e all'asl sanno di giocare in casa e si sentono legittimati ai gesti… -

Ultime Notizie dalla rete : Alle Poste Focolaio Covid all'ufficio postale: 6 contagiati e il direttore grave IL GIORNO Alle Poste con documenti falsi per avere il reddito di cittadinanza, la Polizia arresta 3 rumeni

Ieri pomeriggio, in due diversi uffici postali di Milano, la Polizia di Stato ha arrestato 3 persone per il reato di tentata truffa aggravata per il ...

Liguria: in arrivo di nuovo pioggia, temporali e neve. Venerdì è allerta “gialla” e “arancione”: i dettagli

Genova – Dopo una breve tregua, la Liguria sta per essere interessata da un nuovo significativo passaggio perturbato con piogge, rovesci, temporali, neve in alcune zone, vento di burrasca e mareggiate ...

Ieri pomeriggio, in due diversi uffici postali di Milano, la Polizia di Stato ha arrestato 3 persone per il reato di tentata truffa aggravata per il ...Genova – Dopo una breve tregua, la Liguria sta per essere interessata da un nuovo significativo passaggio perturbato con piogge, rovesci, temporali, neve in alcune zone, vento di burrasca e mareggiate ...