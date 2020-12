Alessia Marcuzzi | la confessione spiazza i fan | la decisione che nessuno si aspettava

Leggi su chenews

(Di giovedì 3 dicembre 2020)ha deciso di condividere con i suo fan un momento molto particolare della sua vita, le sue parole stupiscono: lo avreste mai detto., Fonte foto: Instagram (@)La nota conduttrice alla soglia dei cinquant’anni ha deciso di fare il punto della sua vita, tirando le somme e mettendosi faccia a faccia con le sue difficoltà. Sui social e in Tv sembra sempre molto forte e coraggiosa, ma come tutti anche lei ha i suoi momenti no e le sue giornate grigie. Per questo motivo da circa un anno ha deciso di farsi seguire da uno specialista, ecco la confidenza di. LEGGI ANCHE>>>, conoscete proprio tutto su di lei? 5 ...