Week 13 – Le partite della settimana di NFL

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La13, di NFL 2020, comincerà la sera di domenica 6 dicembre, con le 7del turno delle 19:00. Vista la decisione, da partelega, di rinviare a mercoledì 2 dicembre il match tra Ravens e Steelers, non andrà in scena il classico match del Thursday Night. Anche la tredicesimadi football, a meno di altri rinvii da parteNFL, si chiuderà il mercoledì. In campo ci sarà, ancora una volta, Baltimora impegnata nella sfida contro i Dallas Cowboys.13: cosa aspettarsi da Browns-Titans? Nel turno delle 19:00, il big match che salta all’occhio è quello che vede scontrarsi Cleveland Browns e Tennessee Titans. Tennessee, dopo l’ottima stagione 2019, continua a dare conferma del suo potenziale e si è ripresa la testaAFC South, ...