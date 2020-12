Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Lite tra Riccardo e Roberta! (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Riccardo e Roberta si scontrano poiché il cavaliere le chiede l’esclusiva. Anche Armando si infuria con una delle dame che sta frequentando ed alla fine interrompe delle conoscenze… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato molto a lungo di Riccardo e Roberta. I due si sono scontrati e la Di Padua l’ha accusato di avere l’ormone ‘partito’ negli ultimi giorni. Si è parlato anche di Armando. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Roberta accusa Riccardo! La Puntata si apre con Riccardo, Roberta e ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020)die Roberta si scontrano poiché il cavaliere le chiede l’esclusiva. Anche Armando si infuria con una delle dame che sta frequentando ed alla fine interrompe delle conoscenze… Nellaquotidiana di, si è parlato molto a lungo die Roberta. I due si sono scontrati e la Di Padua l’ha accusato di avere l’ormone ‘partito’ negli ultimi giorni. Si è parlato anche di Armando. Ecco che cosa è successo nelladidi: Roberta accusa! Lasi apre con, Roberta e ...

MinisteroDifesa : Per il piano distribuzione #vaccini le #ForzeArmate daranno il loro prezioso contributo. Fin da inizio pandemia don… - carlosibilia : All'alba sono stati disposti 28 arresti per attività di #camorra a #Roma. Decapitato il cartello del boss #Senese d… - Piu_Europa : ?? #HIV: PENSAVI FOSSE SCOMPARSO? Ogni anno muoiono 500 persone per #AIDS Nel 2019 oltre 2500 nuove diagnosi HIV I p… - RED_269 : RT @MinisteroDifesa: Per il piano distribuzione #vaccini le #ForzeArmate daranno il loro prezioso contributo. Fin da inizio pandemia donne… - ziaanto62 : RT @ACdiRoma: La bellezza dell'essere parte di una storia di fede, di uomini e donne, a servizio della Chiesa e del Paese. La bellezza dell… -