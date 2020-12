Uomini e Donne, Gemma affranta chiede scusa (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Che cosa è accaduto per mortificare così Gemma Galgani? Che cosa ha combinato la dama del Trono Over di Uomini e Donne di così grave tanto da sentirsi in dovere di chiedere scusa? Scopriamolo insieme… Gemma Galgani si siede al centro dello studio di Uomini e Donne e ha il volto affranto, mortificato. Davanti a lei c’è Andrea, cavaliere di 40 anni che ha scritto alla redazione per Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Che cosa è accaduto per mortificare cosìGalgani? Che cosa ha combinato la dama del Trono Over didi così grave tanto da sentirsi in dovere dire? Scopriamolo insieme…Galgani si siede al centro dello studio die ha il volto affranto, mortificato. Davanti a lei c’è Andrea, cavaliere di 40 anni che ha scritto alla redazione per Articolo completo: dal blog SoloDonna

carlosibilia : All'alba sono stati disposti 28 arresti per attività di #camorra a #Roma. Decapitato il cartello del boss #Senese d… - Piu_Europa : ?? #HIV: PENSAVI FOSSE SCOMPARSO? Ogni anno muoiono 500 persone per #AIDS Nel 2019 oltre 2500 nuove diagnosi HIV I p… - CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - Momblrestiarzio : TRA SIGNORE SI CAPISCONO. LA SIGNORA ARBITRO CHE CONVALIDA IL GOL DELLA VECCHIA SIGNORA. IL MIO PRESIDENTE È DIFF… - squopellediluna : E non è una discriminazione verso le donne che domani un congolese uomo che si dichiara omosessuale non può essere… -