"Ti scambiano per scrofa". Se le donne cacciatrici possono essere insultate (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Francesca Galici Gli insulti alle donne che vanno a caccia? Nessuno li vede eppure le cacciatrici sono vittime di continue shitstorm e minacce di morte La violenza contro le donne è una brutta piaga della nostra società e sarebbe sbagliato considerare come tale solo quella fisica. Esistono molti modi di perpetrare violenze, anche a livello psicologico. Un discorso a parte merita il mondo virtuale, che sempre più spesso diventa reale nella nostra quotidianità. È qui che abitano i leoni da tastiera, ossia i valorosi che si nascondono dietro uno pseudonimo, il più delle volte senza foto, con il quale insultano e offendono senza ritegno, facendosi scudo di una parvenza di anonimato. Si alza spesso la polemica, ci si indigna quando accade ma non sempre, perché non tutte le donne pare siano meritevoli di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Francesca Galici Gli insulti alleche vanno a caccia? Nessuno li vede eppure lesono vittime di continue shitstorm e minacce di morte La violenza contro leè una brutta piaga della nostra società e sarebbe sbagliato considerare come tale solo quella fisica. Esistono molti modi di perpetrare violenze, anche a livello psicologico. Un discorso a parte merita il mondo virtuale, che sempre più spesso diventa reale nella nostra quotidianità. È qui che abitano i leoni da tastiera, ossia i valorosi che si nascondono dietro uno pseudonimo, il più delle volte senza foto, con il quale insultano e offendono senza ritegno, facendosi scudo di una parvenza di anonimato. Si alza spesso la polemica, ci si indigna quando accade ma non sempre, perché non tutte lepare siano meritevoli di ...

Italia_Notizie : 'Ti scambiano per scrofa'. Se le donne cacciatrici possono essere insultate - artsleigh : @Pretty_Bwoiii Giuro mi scambiano spesso per una 15enne, li dimostro bene i miei 21 - grigiocemento : @angy_cocco Scambiano vaffanculi per complimenti. Poi ci credo che pensano di avere un alto indice di gradimento.?? - conbllx : le persone che si definiscono ironiche e sarcastiche non fanno ridere e scambiano frecciatine velenose per qualcosa di acuto e divertente - adorethirI : RT @loveforfriess: due donne si abbracciano, si scambiano gesti affettuosi: il nulla (giustamente) lo fanno due uomini: è innamorato, quel… -