Spotify Wrapped 2020 incorona tha Supreme ed Elodie (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il giovane rapper e produttore t ha Supreme per gli uomini ed Elodie per le donne : sono gli artisti italiani più ascoltati su Spotify nel 2020. E' la fotografia scattata da Wrapped 2020 , con cui Spotify... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il giovane rapper e produttore t haper gli uomini edper le donne : sono gli artisti italiani più ascoltati sunel. E' la fotografia scattata da, con cui...

team_world : Scopri qual è la canzone che hai ascoltato di più nel 2020 con #SpotifyWrapped ? Condividi poi il risultato nei co… - Posmelaa : non mi fa vedere lo Spotify wrapped perché c'è l'ho craccato ?? - Giuly_viola84 : Il mio brano preferito del 2020. Qual è stato il tuo? #2020Wrapped @PieroPelu ? - PaolaDarkthor : Ecco il riassunto del mio anno su @Spotify. Ottieni ora Il tuo 2020 su Spotify #2020Wrapped - UrSpaghettGirl : lo so che non vi interessa ma beccatevi comunque il mio spotify wrapped. il modo in cui per tutte le 'storie' il mi… -