Sportello “Noi in ascolto”: a Benevento la risposta alle fragilità di questo tempo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’ascolto. Inteso come attenzione attiva, prologo dell’aiuto concreto spesso necessario ad assicurare un’esistenza dignitosa. Non si tratta di mettere a disposizione risorse materiali, ma di venire incontro alle fragilità sociali di questo tempo, purtroppo aumentate, fornendo ausilio psicologico e tecnico giuridico a chi ne ha particolarmente bisogno. Rispondendo al bisogno di ascolto che proviene da famiglie in difficoltà economiche e relazionali, da donne vittime di violenze domestiche, da ragazzi vittime di bullismo, da persone sole, di ogni nazionalità, impegnate nella lotta quotidiana per la sopravvivenza ed incapaci di dialogare con la burocrazia. Tutte situazioni nelle quali esiste sempre una via d’uscita, purtroppo spesso nascosta nella ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020)di lettura: 2 minuti– L’ascolto. Inteso come attenzione attiva, prologo dell’aiuto concreto spesso necessario ad assicurare un’esistenza dignitosa. Non si tratta di mettere a disposizione risorse materiali, ma di venire incontrosociali di, purtroppo aumentate, fornendo ausilio psicologico e tecnico giuridico a chi ne ha particolarmente bisogno. Rispondendo al bisogno di ascolto che proviene da famiglie in difficoltà economiche e relazionali, da donne vittime di violenze domestiche, da ragazzi vittime di bullismo, da persone sole, di ogni nazionalità, impegnate nella lotta quotidiana per la sopravvivenza ed incapaci di dialogare con la burocrazia. Tutte situazioni nelle quali esiste sempre una via d’uscita, purtroppo spesso nascosta nella ...

