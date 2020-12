Scarlett Johansson chiede libertà per Patrick Zaki: 'Il loro unico crimine è stato lottare per la dignità' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) 'Far sentire la propria voce in Egitto, oggi, è pericoloso'. Ecco perché Scarlett Johansson scende in campo e mette a disposizione la sua per difendere i diritti umani e chiedere la scarcerazione di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) 'Far sentire la propria voce in Egitto, oggi, è pericoloso'. Ecco perchéscende in campo e mette a disposizione la sua per difendere i diritti umani ere la scarcerazione di ...

amnestyitalia : Anche Scarlett Johansson chiede la scarcerazione di #PatrickZacki e lo staff di @EIPR, che da tempo lottano per i d… - Agenzia_Ansa : L'appello di Scarlett #Johansson per liberare lo studente egiziano Patrick #Zaki ed altri 4 attivisti. #ANSA - repubblica : Scarlett Johansson chiede libertà per Zaky - Ale_CNCC : @sdraiatiXCivati Pretendo un meme con Pippo e Scarlett Johansson!!???? - mario_secondo : RT @amnestyitalia: Anche Scarlett Johansson chiede la scarcerazione di #PatrickZacki e lo staff di @EIPR, che da tempo lottano per i diritt… -