Regione Lazio | Fials | tracciamento positivi automatico con telemedicina

Roma – "Ci hanno promesso che nel chip della tessera sanitaria, che a oggi si usa solo come una mera conferma del proprio codice fiscale, sarebbero stati raccolti e memorizzati i singoli dati sanitari in modo da essere consultati, valutati e aggiornati in tempo e modalita' utili. A oggi la pandemia da Covid 19 ha fatto emergere tutte le criticita' assistenziali tra cui la telemedicina." "Ci saremmo aspettati che il Lazio fosse antesignana nell'utilizzo della digitalizzazione. Considerando poi che con l'inserimento dei dati sanitari nel chip il tracciamento dei positivi al Covid-19 sarebbe stato automatico". Cosi' la Segreteria provinciale Fials di Roma La Fials poi specifica che: "L'utilizzo dei social cosi' tanto impiegato dalla Regione

