Natale col Covid. (Di mercoledì 2 dicembre 2020) di Redazione. La grande attenzione dei talk show, dei giornaloni e dei tuttologi è tutta rivolta al pranzo di Natale, al veglione di fine anno, allo shopping natalizio, alle settimane bianche e alla messa di mezzanotte. Quando, invece, la vera preoccupazione – che poi è quella della gente comune – dovrebbe essere soltanto quella di Leggi su freeskipper (Di mercoledì 2 dicembre 2020) di Redazione. La grande attenzione dei talk show, dei giornaloni e dei tuttologi è tutta rivolta al pranzo di, al veglione di fine anno, allo shopping natalizio, alle settimane bianche e alla messa di mezzanotte. Quando, invece, la vera preoccupazione – che poi è quella della gente comune – dovrebbe essere soltanto quella di

AssuntaAccetto1 : RT @Filomen30847137: Dopo il #Natale col #coprifuoco, dopo aver distrutto l'economia, azzerato un anno scolastico, depresso un'intera Popol… - andoniopre : Due gocce di acqua e neve e la mia mente va subito al 2010, mio primo anno di università in Abruzzo, dovevo tornare… - TraniAle : @Gianfry64 @sy_healthy Ma non rompete i coglioni col Natale col caffè , stiamo facendo tutti rinunce e sacrifici ma… - LevatiSirio : @marcotravaglio @PaperFirst @fattoquotidiano @marcolillo in pratica una concubina rivela i 'segreti' del suo mestie… - terrarealtime : CENTRO-LAVORO: Buon Natale da Arcuri: liberi, ma solo col pass va... -

Ultime Notizie dalla rete : Natale col Natale col coronavirus? A casa e in una cerchia ristretta Ticinonline Piove dentro l’asilo dei Sabbioni: i bambini corrono tra i secchi

Piove dal soffitto nella scuola materna dei Sabbioni. Ci sono fessure sul tetto che permettono all’acqua piovana di infiltrarsi e, quando succede, sul pavimento devono essere sistemati dei secchi per ...

Natale, Tornova si accende con ’I ragazzi di una volta’

Il gruppo di amici degli anni ’63’64 e ’65 dal 2018 si dà appuntamento nella frazione per abbellire la piazza: quest’anno il ritrovo è fissato l’otto dicembre ...

Piove dal soffitto nella scuola materna dei Sabbioni. Ci sono fessure sul tetto che permettono all’acqua piovana di infiltrarsi e, quando succede, sul pavimento devono essere sistemati dei secchi per ...Il gruppo di amici degli anni ’63’64 e ’65 dal 2018 si dà appuntamento nella frazione per abbellire la piazza: quest’anno il ritrovo è fissato l’otto dicembre ...