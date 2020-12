MotoGp, Bastianini: 'Emozionato di essere in Ducati' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) RIMINI " " Sono felicissimo di essere con Ducati, lo sognavo da bambino e il mio idolo è Stoner, quando è arrivata la proposta non ci credevo ". Parla a cuore aperto Enea Bastianini del suo futuro in ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) RIMINI " " Sono felicissimo dicon, lo sognavo da bambino e il mio idolo è Stoner, quando è arrivata la proposta non ci credevo ". Parla a cuore aperto Eneadel suo futuro in ...

