Mercato auto, a novembre ancora in picchiata: immatricolazioni a -8,3% (Di mercoledì 2 dicembre 2020) novembre nero per il Mercato italiano dell’auto: nell’undicesimo mese dell’anno sono state immatricolate 138.405 unità, in calo dell’8,3% rispetto alle 151 mila dello stesso periodo del 2019. Ne consegue un computo gennaio-novembre allarmante: nei primi 11 mesi del 2020, infatti, sono state targate 1,26 milioni di auto, contro le 1,77 milioni di unità del gennaio-novembre 2019. Significa un ammanco di circa 515 mila veicoli. “Con un Mercato nazionale ed europeo ancora sotto pressione a causa della pandemia, negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un sensibile incremento del ricorso alla cassa integrazione da parte delle aziende automotive, una situazione che rischia di peggiorare se non verranno attivati, nel breve, interventi a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020)nero per ilitaliano dell’: nell’undicesimo mese dell’anno sono state immatricolate 138.405 unità, in calo dell’8,3% rispetto alle 151 mila dello stesso periodo del 2019. Ne consegue un computo gennaio-allarmante: nei primi 11 mesi del 2020, infatti, sono state targate 1,26 milioni di, contro le 1,77 milioni di unità del gennaio-2019. Significa un ammanco di circa 515 mila veicoli. “Con unnazionale ed europeosotto pressione a causa della pandemia, negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un sensibile incremento del ricorso alla cassa integrazione da parte delle aziendemotive, una situazione che rischia di peggiorare se non verranno attivati, nel breve, interventi a ...

