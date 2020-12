Maldini: “Pioli? Pensavo fosse debole con i giocatori, invece a volte dobbiamo dargli noi lo zuccherino” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn. “Mi sono preparato facendo nove anni lontano. Ho cercato di riprendere in mano la mia vita, prendendo in mano le cose che avevo ‘tralasciato’ come la famiglia e gli amici. Mi sono goduto questi anni come un ritorno alla normalità, staccandomi dalla realtà quotidiana del calcio, ma seguendo naturalmente le partite, il Milan e la Champions League. Al momento di rientrare non ero prontissimo, è stata una cosa improvvisa. Ero a Miami, mi chiamò Leonardo dicendo che da lì a dieci giorni sarei dovuto essere da lui, mi voleva. Nel recente passato c’è stata l’ipotesi di rientrare anche con Fassone e Mirabelli, ma non ci siamo trovati d’accordo su determinate cose. C’era stata la possibilità di rientrare anche con Barbara Berlusconi, ma successero varie cose. La mia scelta è stata legata ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il direttore tecnico del Milan, Paolo, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn. “Mi sono preparato facendo nove anni lontano. Ho cercato di riprendere in mano la mia vita, prendendo in mano le cose che avevo ‘tralasciato’ come la famiglia e gli amici. Mi sono goduto questi anni come un ritorno alla normalità, staccandomi dalla realtà quotidiana del calcio, ma seguendo naturalmente le partite, il Milan e la Champions League. Al momento di rientrare non ero prontissimo, è stata una cosa improvvisa. Ero a Miami, mi chiamò Leonardo dicendo che da lì a dieci giorni sarei dovuto essere da lui, mi voleva. Nel recente passato c’è stata l’ipotesi di rientrare anche con Fassone e Mirabelli, ma non ci siamo trovati d’accordo su determinate cose. C’era stata la possibilità di rientrare anche con Barbara Berlusconi, ma successero varie cose. La mia scelta è stata legata ...

